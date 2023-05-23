وزيرة التعاون الدولي: بنك التنمية الأفريقي يسعى إلى إنشاء مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن بنك التنمية الأفريقي يعد من أحد مؤسسات التمويل الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية، موضحة أن كل مؤسسة دولية لديها اجتماعات سنويةً، حيث إنها شاركت في الجلسة السنوية للبنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية بسمركاند، وكذلك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، واليوم مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، منوهة بأن اختيار دولة بعينها في استقبال الاجتماع السنوي لبنك التنمية تعد إضافة كبرى للدولة المضيفة.

ونوهت في تصريح لها منذ قليل، بأن استضافة البلاد للجلسة السنوية لينك التنمية الأفريقي على خلفية استضافة مصر لقمه التغير المناخيcop27 بشرم الشيخ بنوفمبر الماضي تعد خطوة مهمة، حيث كان التركيز بالعمل المناخي على القارة الأفريقية واحتياجاتها لذلك كان هناك عمل كبير بشأن هذا الأمر مع بنك التنمية الأفريقي، وسيتم استكماله اليوم مع هذه الاجتماعات السنوية الخاصة بانعقاد بنك التنمية الأفريقي بالبلاد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية ملف التمويلات للتحول الأخضر، حيث إن هناك تركيزا شديدا بأن تأتى تلك التمويلات من خلال الاستثمارات وليس بواسطة الديون، مشيرة إلى وجود جلسة مهمة تم عقدها أمس بشرم الشيخ تتناول هذا الأمر.

وتابعت أن البنك الأفريقي يسعى إلى إنشاء مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات، بالإضافة إلى التعاون جنوب جنوب، والذي يتناول الاستعانة بالخبرات بالبلاد المختلفة ونسعى لتطبيقها طبقا بظروفنا، مثل ما يتم بمشروع الجبل الأصفر نحو تدوير المياه، والطاقة المتجددة، وبمشروعات النقل.