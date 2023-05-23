مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: لا بد من توصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري أمر مهم، موضحا أن آخر رقم قال إنها ساهمت بما يقرب من ١٦ ٪؜ وهو رقم متواضع جدا.

جاء ذلك خلال مناقشة محور الصناعة المنبثق عن المحور الاقتصادي الذي جاء تحت عنوان "أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية تحديات القوى العاملة المصرية".

وقال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، لا بد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، مضيفا: "تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية و اقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع .