اليوم.. طقس حار على القاهرة وأمطار رعدية بالسواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره علي السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة علي باقي الانحاء.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وقد تكون رعدية علي مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر و جنوب البلاد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24 درجة.