المؤبد لعاطل قتل جاره لسرقته في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد فى قتل جارهم لسرقة مبلغ مالى بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم «ع. ا» عاطل، قتل المجنى عليه «ز. ا» جاره مع سبق الإصرار والترصد، حيث خنق المتهم المجنى عليه، وقتله فى الحال والاستيلاء على ما معه من مبلغ مالى وهاتفي محمول بعد تأكده من تواجد المجنى عليه بمفرده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن نجل المجنى عليه اكتشف الواقعة بعد الحادثة بيومين، حيث اتصل على والده أكثر من مرة لعمله فى الإسكندرية ولم يجب، وطلب من أحد الجيران أن يطرق الباب على والده دون فائدة، فقرر إخطار الشرطة وحضر ليجد والده غارقا فى دمائه إلى جانب سرقة مبلغ مالى، إذ أكد نجل المجنى عليه أن الراحل كان يحتفظ بمبلغ مالى تحسبا لوفاته وشراء الكفن ومستلزمات الوفاه لدفنه من ماله الخاص، ولم يتهم أحدا بقتله.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن كاميرات المراقبة أكدت فى وقت متأخر من الليل ظهور جار المجنى عليه أسفل العقار، وباستدعائه لم يحضر، وقالت زوجته، إنها لم تره منذ وقوع الحادث.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الجانى أثناء اختبائه بإحدى المناطق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة لمروره بضائقة مالية.

وقال إنه يوم الواقعة قرر الذهاب للمجنى عليه فى وقت متأخر من الليل، وعقب طرق الباب فتح المجنى عليه الباب، وواجهه بدفعه على الأرض فارتطم رأسه وسقط على الأرض، وطعنه بسكينة المطبخ وتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ مالى وهاتفي محمول، وهرب فى الحال.

وأضاف المتهم، أنه تخلص من الهواتف المحمولة بنهر النيل خوفا من افتضاح أمره وإبعاد الشبهات عنه.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، أن المجنى عليه فى العقد السادس من عمره يرتدى كامل ملابسه، وأنه توفى نتيجة طعنات فى قلبه ونزيف دموى.

وكان قسم شرطة باب الشعرية، تلقى بلاغا من نجل المجنى عليه بقتل والده واكتشاف سرقة مبلغ مالى وهاتفه المحمول، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.