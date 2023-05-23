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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لا نخطط لرفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال ميللر خلال إفادة صحفية: "لا، ليست هناك نوايا من هذا القبيل"، موضحا أن مثل هذا القرار ينطبق على وزير الدفاع الصيني لي شانغفو وعلى الدولة ككل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ردا على ما إذا كانت واشنطن يمكن أن ترفع أو تخفف القيود المفروضة على لي شانغفو: "هذا قيد المناقشة الآن.. الإجابة: هذا قيد المناقشة الآن".

واشنطن العقوبات على الصين الولايات المتحدة