ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران مانولوفيتش يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري

زوران يعلن تشكيل
زوران يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء المصري البورسعيدي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى:المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، محمد الصالح، فوزي الحناوي.

خط الوسط: ناصر ناصر، عمار حمدي، محمود عبد العزيز، إبراهيم حسن.

خط الهجوم:أحمد عادل ميسي، مابولولو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٤٠ نقطة، بينما المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

زوران مانولوفيتش تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري مباراة الاتحاد السكندري و المصري الدوري الممتاز استاد الجيش ببرج العرب