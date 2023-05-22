زوران مانولوفيتش يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء المصري البورسعيدي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى:المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، محمد الصالح، فوزي الحناوي.

خط الوسط: ناصر ناصر، عمار حمدي، محمود عبد العزيز، إبراهيم حسن.

خط الهجوم:أحمد عادل ميسي، مابولولو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٤٠ نقطة، بينما المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.