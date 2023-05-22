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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يشهد ندوة عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد
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شهد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ندوة، اليوم الإثنين، عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن غطاس، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وممثلي وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.

جاءت الندوة للتعريف بدور جامعة بورسعيد وتعاونها مع المؤسسات الحكومية المختلفة في نشر ثقافة المشروعات الخضراء الذكية، وتوعية الطلاب وحثهم على المشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بالبيئة النظيفة.

ورحب رئيس الجامعة بأهداف المبادرة، مؤكدا على ان جامعة بورسعيد مشاركة بقوة في كل المبادرات التي تهدف إلى بيئة نظيفة وأن هناك 7 مباني ستنضم قريبا إلى العمل تعمل جميعها بالأنظمة الذكية.

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