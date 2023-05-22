نائب: ما يحدث في مستشفى طما سبة في جبين وزارة الصحة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر بـ٤٧ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في حين خصصت تقديرات الموازنة ١٤.٧ مليار جنيه فقط وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الصحة.

وتساءل سالم كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص والذي لا يمثل ٢٥٪؜ من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار .

وقال مصطفى سالم إن مستشفى طما بدأ العمل فيها عام ٢٠١٧ ومبانيها على ٧ آلاف متر وللأسف الشديد وزارة الصحة قامت بهدم جميع المبانى وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدا والمواطن يسافر ٦٠ كيلو حتى يحصل على الخدمة الطبية من سوهاج أو أسيوط .

أضاف سالم أن مستشفى طما يتم العمل به منذ ٧ سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن ٤٠٪؜ فقط وما يحدث في مستشفي طما سبة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود وزارة الصحة في محافظة سوهاج بالكامل متسائلا متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفى طما وطلب ميعاد محدد للانتهاء منها وتشغيلها .

بدوره أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتى المالية والتخطيط تم إنفاقه بالكامل.

وأضاف أننا وضعنا برنامج زمنى لمستشفي طما وكنا نحتاج لتغيير مقاول الأعمال المدنية وهو ما تم بالفعل ولأول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص، وأكد أنه سيتم تشغيل مستشفى طما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك وفقا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الأعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة .