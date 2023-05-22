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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض الوسائل التعليمية بـ"التربية للطفولة المبكرة"

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح
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افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، الدكتور رانيا محمد قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد محمود مدير مركز الخدمة العامة، الدكتور لمياء مصطفى مدير وحدة الوسائل التعليمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وأشاد الدكتور عاصم العيسوي بالأعمال الفنية والوسائل التعليمية بالمعرض مثمنًا الجهد المبذول من الأساتذة والطالبات في تبسيط المناهج الدراسية للأطفال وتنمية ثقافة إعادة التدوير واستخدام خامات البيئة والإسهام بأفكار مستحدثة لها مردود إيجابي في تحسين العملية التعليمية موجهاً الشكر لجميع القائمين على المعرض، متمنيًا لهم دوام التقدم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور صفاء أحمد عميد الكلية، أن المعرض يهدف إلى تدريب الطالبات لعمل وسائل تعليمية بهدف التسهيل على الأطفال وتنمية مهاراتهم ونقل الخبرات إلى المدارس.

وأضافت أن المعرض يتضمن نماذج مختلفة من الوسائل التعليمية مثل الألعاب التعليمية والحركية والمجسمات ولوحات تعليمية وعرائس وأعمال فنية من الصلصال ووسائل إيضاح بخامات البيئة.

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نائب رئيس جامعة الفيوم افتتاح معرض الوسائل التعليمية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم