في ذكرى رحيل "حفيد الفراعنة".. آدم حنين أبرز النحاتين المعاصرين

تحل اليوم ذكرى رحيل النحات آدم حنين، الملقب بـ"حفيد الفراعنة"، والذى وافته المنيه فى 22 مايو 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عاما.

ولد آدم حنين فى القاهرة عام 1929 لأسرة من أسيوط، فى منتصف خمسينيات القرن الماضى حصل آدم حنين على شهادات من كلية الفنون الجميلة فى القاهرة وأكاديمية ميونيخ للفنون الجميلة، وبحلول الستينيات من القرن الماضى، أثبت نفسه كواحد من النحاتين البارزين فى وطنه.

تزوج حفيد الفراعنه من عالمة الإنثروبولوجيا عفاف الديب ، وغادروا ام الدنيا فى عام 1972، للدراسة فى باريس، وعادوا إلى القاهرة بعد 25 عامًا.

ساعد "حنين" فى ترميم تمثال أبو الهول بالجيزة عام 1998، وحظي بإشادة كبيرة، كما أسس سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت السنوى فى مدينة أسوان عام 1996، ثم حول منزله إلى متحف عام 2014، والذى يقع بمحافظة الجيزة.

يُعد آدم حنين نحاتا ورساما مميزا ففي النحت أنجز عددًا من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الجرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار، وفي الرسم لم يستخدم آدم حنين في لوحاته الألوان الزيتية على القماش بل أعاد إحياء تقنيات قديمة مثل الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية ممزوجة بالصمغ العربي أو تقنية الرسم على الجص التقليدية ، وله معارض فردية وجماعية كثيرة في القاهرة والإسكندرية وأمستردام ولندن وباريس وروما.

له مقتينات فى متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الامريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة.

حصد "حنين" جوائز وأوسمة عديدة، من بينها ميدالية الدولة المصرية، وجائزة مبارك وجائزة الدولة التقديرية.