تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى لجلسة 20 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة متهمان لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي لـ20 يونيو.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين في القاهرة لإتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.