السفير الياباني: انبهرت بثراء الآراء خلال جلسات الحوار الوطني

قال السفير الياباني في القاهرة أوكا هيروشي، إنه شعر بالانبهار حين زار إحدى المدارس المصرية اليابانية، حيث وجد مناقشات للشواغل المشتركة بين البلدين، وحين زار إحدى الجامعات اليابانية في برج العرب انبهر بمستوى البحث الأكاديمي هناك.

وأضاف "هيروشي"، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الأعمال التجارية مهمة للأربعين عام المقبلة، ولكن التعليم مهم ل100 عام مقبلة، ومن ثم، فإنه يسعدني أن نتعاون مع المصريين لتحسين جودة التعليم الذي يحصل عليه المصريون الذين سوف يتحملون عبء الأجيال القادمة، موضحًا: "بالنسبة لجلسة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، فقد استمعت بها كثيرا، وكان المشاركون يتحدثون عن الهوية الإقليمية ووسائل تقوية الثقافة والنظام الذي يجب اتباعه لمعالجة تلك الأهداف.

وأكد: "لقد انبهرت كثيرا بثراء الآراء وتنوع وجهات النظر التي تم التعبير عنها، وسمعت أن هذا سوف ينعكس على التشريعات والسياسات التي سيتم تبنيها وهذا أمر رائع ويتيح الفرصة لكل مصري كي يعبر عن نفسه".