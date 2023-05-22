خلال الملتقى البيئي.. جامعة أسيوط تستعرض مشروعات بحثية تطبيقية مواكبة لاحتياجات المجتمع

أشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى أن جامعة أسيوط حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إطلاق المشروعات الصديقة للبيئة، في عدة مجالات تشمل؛ قطاع العلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الأساسية؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والتحول إلى جامعات الجيل الرابع ، في ضوء رؤية مصر 2030؛ حيث اهتمت جامعة أسيوط بالبعد البيئي، والحد من التغيرات المناخية، ووضعت مجموعة من السياسات؛ لتحسين منظومة البحث العلمي، وربطها بالمشروعات البحثية القومية للدولة، واحتياجات المجتمع؛ بما يُحقق المنفعة العامة، والمتصلة بقضايا ذات أولوية للمجتمع، والتي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، والاستثمار الأمثل للقدرات البحثية المتميزة في تقديم حلول للقضايا التنموية والبيئية، بالإضافة إلى زيادة تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، ورفع سمعتها محليًا وعالميًا.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مفصلاً عن أبرز المشروعات التي تم عرضها ومناقشتها خلال أعمال الملتقى العلمى الأول: "مشروعات صديقة للبيئة “، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وشهد حضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من السادة عمداء الكليات المختلفة، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة الإدارية، ومجموعة من طلاب مختلف كليات الجامعة”.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى شهد مناقشة نحو (16) مشروعاً بحثياً مقدماً من لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال جلستين علميتين، وذلك بواقع ( 8 ) مشروعات لكلٍ منهما؛ جاءت الأولى بعنوان: مشروعات التنمية المستدامة، وترأس لجنة التحكيم الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والأعضاء وهم: الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور عادل عبده حسين مدير مركز التنمية المستدامة، والدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي.

وتضمنت الجلسة الأولي مشروع "المزرعة النموذجية للزراعة العضوية" لكلٍ من الدكتور عادل محمود ، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير، والدكتور سيد شحاتة، والدكتور أشرف جلال الأساتذة بكلية الزراعة، كما ناقشت الجلسة مشروع "التغذية الطبية وممارسة التمارين الرياضية؛ لتعزيز صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة" للدكتورة مرفت علي خميس، والدكتورة هبة مصطفي محمد، والدكتورة آية مصطفي الأساتذة بكليات الطب و التمريض والتربية الرياضية, كما تناول مشروع "تدعيم بعض المخبوزات المعدة منزلياً بمصادر طبيعية للحديد" للباحثة سارة علاء الدين محمد بكلية التربية النوعية، واستعرضت الجلسة مشروعًا عن "إنتاج دجاج آمن صحيًا" للدكتور عادل محمد محمود ، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير، والدكتور محمد فرغلي علم الأساتذة بكلية الزراعة، ومشروع "استخدام نهج الصحة الواحدة ؛ لتقصي مرض البروسيلا في محافظة أسيوط" لكلٍ من الدكتور حسن عبد الصبور وكيل كلية الطب البيطري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمل سيد رئيس قسم الأمراض المشتركة بالكلية، وكذلك مشروع " وحدات الطاقة الهيدروجينية المتكاملة " لكلٍ من الدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب نيزار إبراهيم ، يارا أيمن محمود، مانويل بهاء زكي ، يوسف كمال عامر، حازم بركة الله، محمود محمد حلمي بكلية الهندسة، ومشروع "استخدام التغذية العلاجية الطبيعية لمرضى السرطان، وتأثيرها على المريض؛ للعلاج والبقاء علي قيد الحياة فترة أطول" للدكتور محمد أبو المجد، والدكتور حمزة عباس، والدكتور منتصر عبد الفتاح، والدكتور عادل محمد محمود، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير، والدكتور محمد فرغلي علم، والدكتور علي عبد الرحيم الأساتذة بمعهد جنوب مصر للأورام وكليتيّ الزراعة والطب البيطري، ومشروع "التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستعملة، والحد من التلوث البيئي الناتج عن الأدوية للدكتور محمد محمود عبد اللطيف وكيل كلية الصيدلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق متصل، جاءت الجلسة الثانية بعنوان: مشروعات إدارة البيئة الخضراء، وترأست لجنة التحكيم الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ورئيس اللجنة، والسادة الأعضاء، وهم : الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال بدر القائم بعمل عميد معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، والدكتور عبد التواب عبد اللاه مدير فرع الهيئة القومية لضمان الجودة للتعليم قبل الجامعي بأسيوط .

وشملت هذه الجلسة مناقشة مشروع " كيفية الإفادة من المخلفات البلدية الناتجة من جامعة أسيوط " للدكتورة هبة عطية يسي، ودعاء مصطفى سيد بمعهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية، ومشروع "زراعة الأسطح " لكلٍ من الدكتور عادل محمد محمود، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير، والدكتور الحسين حمادة، الأساتذة بكلية الزراعة، ومشروع " التربية الخضراء؛ مدخل لتعديل السلوكيات البيئية لدى التلاميذ ببعض مدارس التعليم العام بمدينة أسيوط"، للدكتور محمد مصطفى حمد، وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل علي سلطان الأستاذ المساعد بالكلية، ومشروع "ريادة الأعمال الخضراء"، للدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آيات فاروق المدرس بالكلية، ومشروع "برنامج تدريبي للفتيات والموظفات بالكليات النظرية بجامعة أسيوط عن الفحص الذاتي للثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي"، للدكتورة مرفت خميس، والدكتورة هبة مصطفى، والدكتورة آية مصطفى من قسم تمريض صحة الأم بكلية التمريض، ومشروع "الاستراتيجية الوطنية لدمج التعليم مع القطاعين الصناعي والزراعي" المبادرة الرئاسية ابدأ لتطوير الصناعات"، للدكتور محمد قراعة المدرس بكلية التربية الرياضية، بمشاركة كليتي الطب والتمريض.

كما ناقشت الجلسة الثانية مشروعين للدكتور أبو بكر محمد الطيب وكيل كلية العلوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ الأول بعنوان: "ترشيد استهلاك المياه عن طريق وصلة مطورة لصنبور الرزاز"، والثاني "ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق حساس الحركة".