بالفيديو.. الأرصاد: أجواء حارة على القاهرة والعظمى 33 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمس كان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ووصلت العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر على البلاد بالأمس.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن اليوم ستكون الكتل الهوائية ستكون أقل في درجة حرارتها من الأمس، ومستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل أقل من أمس.

وأوضحت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون من 32 إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار وبالتالي سنشعر أن الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشرقية وسيناء وأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب وشمال الصعيد.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية ستصل لـ 42 درجة، وستكون الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة خلال فترة الليل أصبحت معتدلة، وبدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية وبالتالي فأن أجواء فترة الليل ستكون معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكملت أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، وسيناء وأن الأمطار ستكون خفيفة، محذرة من التقلبات الجوية، وفارق درجات الحرارة بين النهار والمساء.