الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف لقطاع غزة في اليوم الـ203 من الحرب

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، قصفها العنيف لمُختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الثالث بعد المئتين، بينما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب القطاع، بعد يوم من انقطاعها نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها.

فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وسيدة وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة وعلى بناية سكنية في شارع الوحدة وسط المدينة ما أسفر عن استشهاد شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صياد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة.

كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة في شمال مخيمي النصيرات والمغازي وبلدة الزوايدة وسط القطاع، ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في بلدة المغراقة بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية شمال القطاع إلى جانب إطلاق آليات الاحتلال الرصاص من الأسلحة الرشاشة على طول الشريط الحدودي شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مسجد الصفا في حي التفاح بمدينة غزة، وعلى حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال. وواصلت طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

