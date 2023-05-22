صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن.. خبراء: خطة التطوير أتت بثمارها.. ولا بد من تعميم التجربة في جميع القطاعات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023 حيث بلغت حوالي 3 مليون و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألف و342 طن عن العام الماضي حيث كانت 2 مليون و995 ألف و455 خلال نفس الفترة.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافه، طماطم، عنب.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و687 ألف 697 طن، بالإضافة إلى تصدير 668 ألف 695 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 238 ألف و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و588 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 50 ألف و237 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 41 ألف و327 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 23 الف و9 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 ألف و469 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8685 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 3520 طن، وحصل العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طن.

وفي هذا السياق يقول الدكتور مصطفى محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الصادرات الزراعية تطورت بشكل كبير خلال الفترة السابقة بفضل جهود القيادة السياسية في زيادة الصادرات الزراعية وانتشارها بصورة كبيرة في الدول الخارجية.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان زيادة الصادرات الزراعية وتجاوز أكثر من 3.4 مليون طن هذا العام خطوة جيدة لزيادة العملة الصعبة وتوفير الدولار في ظل ارتفاعه وتخطيه حاجز الثلاثون جنيهًا موضحًا أن زيادة الصادرات الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة.



الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، لابد من تعميم تجربة الصادرات الزراعية في جميع القطاعات سواء كان في الزراعة ا الصناعة أو التجارة أو غيرهما مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية للخارج يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة ووجود فرص عمل للشباب إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لابد من فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية للمنتجات الزراعية والعمل على زيادة الصادرات الزراعية لاكبر درجة ممكنة لأن ذلك يعمل على انتشار المنتجات المصرية بصورة أكبر.