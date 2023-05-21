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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يحتفل بمرور 100 عام على انضمامه للفيفا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم، علي مرور 100 عام علي انضمام الاتحاد للفيفا. 
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كاتبة:  يمر اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023  100 عام على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"
وتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921، وانضم للاتحاد الدولي “فيفا” عام 1923، وحصل على عضوية الاتحاد الأفريقي عام 1957، وشهد عام 1973 حصوله على عضوية الاتحاد العربي.

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اتحاد الكرة “فيفا” مؤية