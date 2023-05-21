اتحاد الكرة يحتفل بمرور 100 عام على انضمامه للفيفا

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم، علي مرور 100 عام علي انضمام الاتحاد للفيفا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كاتبة: يمر اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 100 عام على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"

وتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921، وانضم للاتحاد الدولي “فيفا” عام 1923، وحصل على عضوية الاتحاد الأفريقي عام 1957، وشهد عام 1973 حصوله على عضوية الاتحاد العربي.

IMG_7841