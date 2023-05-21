بيراميدز يهزم المحلة ويقفز لوصافة الدوري "صور"

قفز فريق بيراميدز إلى المركز الثاني ووصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على مضيفه غزل المحلة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب المحلة ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز إسلام عيسى ووليد الكارتي في الدقيقتين 29 و 45 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة، وقفز للمركز الثاني بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة غزل المحلة على استاد غزل المحلة، في إطار الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 49 نقطة بينما يمتلك غزل المحلة 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل