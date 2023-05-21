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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة المصري في الدوري

الاتحاد السكندري يستضيف المصري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب

زوران يعلن قائمة
زوران يعلن قائمة معسكر الاتحاد لمباراة المصري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة المصري البورسعيدي ، والمقرر إقامته في السابعة مساء غد الإثنين ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى :
 المهدي سليمان وعمرو خليل.
خط الدفاع :
صبري رحيل ، مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، 
خالد صبحي ، محمود علاء ، هشام صلاح .
خط الوسط :
ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد
محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، 
محمد محمود ، عمار حمدي .
خط الهجوم:
مابولولو واوستن اموتو و ميسي.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٤٠ نقطة بينما المصري في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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