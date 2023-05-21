زوران يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة المصري البورسعيدي ، والمقرر إقامته في السابعة مساء غد الإثنين ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى :
المهدي سليمان وعمرو خليل.
خط الدفاع :
صبري رحيل ، مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ،
خالد صبحي ، محمود علاء ، هشام صلاح .
خط الوسط :
ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد
محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ،
محمد محمود ، عمار حمدي .
خط الهجوم:
مابولولو واوستن اموتو و ميسي.
والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٤٠ نقطة بينما المصري في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .