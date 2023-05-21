زوران يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة المصري البورسعيدي ، والمقرر إقامته في السابعة مساء غد الإثنين ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى :

المهدي سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع :

صبري رحيل ، مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ،

خالد صبحي ، محمود علاء ، هشام صلاح .

خط الوسط :

ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد

محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ،

محمد محمود ، عمار حمدي .

خط الهجوم:

مابولولو واوستن اموتو و ميسي.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٤٠ نقطة بينما المصري في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .