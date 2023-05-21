بالأسماء.. إصابة 8 طالبات بحادث انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 8 طالبات بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق الرحمانية دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة الرحمانية، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق دمنهور الرحمانية بنطاق دائرة شرطة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 8 طالبات، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " حنين عادل عمار، 17 عاما، طالبة، حنين عبده الرحماني، 17 عاما، ياسمين عبدالله الحصري، 18 عاما، أميمة إبراهيم على، 18 عاما، بسمة طلعت خطاب، 18 عاما، فاطمة صالح راشد، 17 عاما، شيماء هارون سعيد، 17 عاما، نور عبدالهادي عمارة، 17 عاما، جميعهن طالبات ومقيمات مركز الرحمانية، وتم نقلهم لمستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.