ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ53 عاملاً مصرياً غادروا الأردن

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلنت وزارة القوى العاملة  أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الوزير حسن شحاتة  تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

FB_IMG_1684679806535
FB_IMG_1684679806535
FB_IMG_1684679809188
FB_IMG_1684679809188
العاصمة الأردنية عمان المستحقات الملحق العمالي بنك القاهرة حسن شحاته وزير القوى العاملة حق العمال مكتب التمثيل العمالي وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة