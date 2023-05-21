تعليم القاهرة: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية

تابع ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثاني من أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

حيث أدى اليوم الأحد، 23233 طالب وطالبة إمتحانات الدبلومات التجارية، فى 69 لجنة، 2650 طالب وطالبة إمتحانات الفندقى فى 19 لجنة، والصناعى 21994 طالب وطالبة فى 98 لجنة.

وأكد مدير المديرية على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان ومكافحة الغش بكافة أشكاله، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وتابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى غرفة العمليات وفق توجيهات مدير المديرية، حيث أكد على انتظام سير اللجان الإمتحانية العملية اليوم، حيث مر اليوم فى هدوء، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى.

كما تابع موسى جاهزية الإستراحات المخصصة للمنتدبين واحتواءها على كافة المستلزمات التى تليق بهم، بعدها انتقل الى مدرسة عمرو بن العاص لمتابعة لجان التصحيح والسير، وأوصى الجميع بالحيطة والحذر لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.