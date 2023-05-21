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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني يخوض مباراة ودية قبل مواجهة غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر مسؤلو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، خوض مباراة ودية خلال المعسكر الأخير قبل مواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار. 

وسيعلن مسؤولو الفراعنة عن اسم المنتخب المقرر الخوض معه مباراة ودية عقب الاستقرار النهائي عن موعد مباراة غينيا الذي من المقرر حتى الآن خوضها يوم ١٤ يونيو المقبل، وأرسل اتحاد الكرة المصرى خطابا للكاف من أجل تأجيل موعد المباراة يومين لتكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة الكبار المباراة الودية المنتظرة بكامل اللاعبين المحترفين.

منتخب مصر مباراة ودية المنتخب الوطني