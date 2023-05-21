تأجيل محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،اليوم، محاكمة 3 متهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين لجلسة 28 مايو الجارى.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة وجهت للمتهمين تهم، احتجاز أثنى وهتك عرضها وترهيبها.

تلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة يفيد بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، ثم استدرجها إلى شقته وفور دخولها فوجئت بأصدقائه الذين احتجزوها، وإعادة عليها.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه واحتجزوها واعتدوا عليها جنسيا، تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واحالتهم لمحكمة الجنايات.