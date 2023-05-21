السعودية تستنكر اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لاقتحام مسئول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

وكانت قالت وزارة شئون القدس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، مجددا للمسجد الأقصى، انتهاك خطير لحرمة المسجد واستهتار إسرائيلي بالعالم أجمع، وضرب (بن جفير) من خلاله بعرض الحائط كل الإدانات العربية والإسلامية والدولية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن "اقتحام المتطرف بن جفير للمسجد الأقصى، للمرة الثانية، في ساعة مبكرة من الصباح وتحت حماية احتلالية مشددة، انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة مدانة ومكشوفة لتغيير الوضع القائم فيه، ومحاولة من حكومة الاحتلال لتفجير الأوضاع".