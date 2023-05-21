يوفنتوس يواجه عقوبة تحرمه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا

كشفت بعض التقارير الإيطالية، عن تعرض نادى يوفنتوس لعقوبة خصم نقاط من رصيده بمسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم، فى حالة ثبوت "قضايا المكاسب الرأسمالية" فى موسمه الجارى.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" فى تقريره أن يوفنتوس قد يتلقى عقوبة خصم نقاط غدا الاثنين، ما يهدده بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكمل: "المدعي العام عاقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة، لكنه ينتظر أن يخصم 12 أو 13 نقطة من رصيده في الدوري، وهو ما قد يتم الكشف عنه غدا".

ويحتل اليوفي وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 69 نقطة، ويحتاج إلى الفوز أمام إمبولي مساء غد، من أجل ضمان التأهل رسميا لدوري الأبطال.

وفى حال حقق البيانكونيري الفوز على إمبولي، سيوسع الفارق مع ميلان محتل المركز الخامس إلى 8 نقاط، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية المسابقة.

