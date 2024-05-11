استمرار حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل عمله بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عامل متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل عمله ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب محل أقمشة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 400 ألف جنيه من داخل محله الكائن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف على درج الأموال، وأن السارق قام بفتحه بمفتاحه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المحل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بعمل نسخة على المفتاح ملك صاحب المحل وقام بسرقة المبلغ، وتم بارشاده إعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.