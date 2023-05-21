الحوار الوطني|صابرين حجازي: ندعم النظام المختلط بين القائمة المطلقة والنسبية

قالت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجلسة قانون المجلس الشعبية في الحوار الوطنى، أن التنسيقية سبق وأجرت حوار شامل حول قانون المحليات بمشاركة جميع الأحزاب، في عام ٢٠٢٠، وتوصلنا إلى الجمع ما بين القائمة المطلقة والنسبية بهدف تحقيق التكامل بين الجميع.

من جانبه قال المهندس حسين منصور، ممثل حزب الوفد بمناقشات قانون المجالس الشعبية في الحوار الوطنى، أن غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة ولابد من العمل على وجودها بأقرب وقت، مؤكدا أن الوفد مع القائمة النسبية المفتوحة كنظام انتخابي بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع المواطنين، بما يتيح تمثيل شعبي للجميع.

وقال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية والمنوفية السابق، غياب المجالس الشعبية يمثل مشكلة كبيرة ولابد من وجودها بأقرب وقت ولكن بما يتوافق مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أنه تشرف بالمشاركة بإعداد مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية وتم عرضه على البرلمان ولايزال بداخله حتى الآن.

وأضاف :"غياب المحليات كل هذه المدة يمثل مشكلة كبيرة خاصة أن أجيال كبيرة أدرجت في قوائم الانتخابات ولا يعلمون عن الانتخابات حتى الآن"، متسائلا:"لماذا تخاف السلطة من إجراء المحليات حتى الآن".