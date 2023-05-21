الحوار الوطني.. ممثل "مصر الحديثة" يقترح إنشاء منتديات لتسهيل التواصل بين الأحزاب والشباب

قال محمد السباعي ممثل حزب مصر الحديثة، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الأحزاب السياسية، مؤكدا أن كثرة عدد الأحزاب أدى إلى افتقار التجديد بداخل الأحزاب.

وأكد السباعي خلال كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن أهم المشاكل التي تواجهها الأحزاب السياسية هي قلة التواصل بينها وبين الشعب وعدم وجود لها مقرات في الريف والقرى.

كما اقترح ممثل حزب مصر الحديثة انشاء منتديات لتسهيل التواصل بين الأحزاب والشباب.

واستكمل: يجب تحديث وتجديد برامج الأحزاب لكي تتوافق مع رواية الشباب والأجيال الجديدة.