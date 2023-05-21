بعد انتهاء الامتحان.. 5 طلاب يرشقون سيارة المراقبين بالحجارة ويصيبون مُدرسة بجهينة في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على 5 طلاب المتهمين بإلقاء حجارة على سيارة تقل عدد من المراقبين عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية مما تسبب في إصابة مُدرسة بدائرة مركز شرطة جهينة.

تلقي الرائد عمرو المدني رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بقيام طلاب بإلقاء حجارة على سيارة تقل عدد من المراقبين عقب إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين قيام 5 طلاب برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بالمدرسة التابعين لها عقب إنتهاء إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها، الأمر الذي نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة "مُدرسة، مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا" بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط 5 طلاب المتهمين بارتكاب الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق