ضبط 15 طن قمح تم تجميعهم داخل آحد المفارش غير الرسمية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأحد، حملة تموينية مكثفة بإيتاي البارود في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت عن ضبط 15 طن و 770 كجم قمح محلي موسم توريد 2023 تم تجميعهم داخل آحد المفارش غير الرسمية بإيتاي البارود وتم التحفظ علي الكمية المضبوط ونقلها على سيارات إلى جهات التسويق المعتمدة.

وأكد وكيل الوزارة، أن حملات الرقابة التموينية مستمرة ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.