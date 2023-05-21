وائل السمري عن حملة "لن يضيع": اشتريت بعض مقتنيات سمير صبري من تجار الروبابيكيا والأنتيكات

تحدث الكاتب الصحفي وائل السمري، عن حملة "لن يضيع" التي أطلقها من أجل توثيق التراث والبحث عن كل ما هو جديد في الصحافة، موضحًا: "أحرص على تقديم الجديد في عالم الصحافة، كان لي سلسلة موضوعات طويلة فيها صور نادرة لزكريا أحمد ووثائق بليغ أحمد، كما حصلت على وثائق خاصة بسمير صبري".

وأضاف "السمري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في شهر نوفمبر الماضي فوجئت بأن بعض مقتنيات صبري والوثائق الخاصة بشركة إنتاجه تُباع عند تجار الأنتيكات، وتم الحصول عليها بواسطة تجار الروبابيكيا، أحتفظ بعلاقات وطيدة مع هؤلاء التجار منذ سنوات طويلة".

وتابع: "هذه الوثائق وصلت إليهم بعد إعلان الوراثة وتحدد ورثته من أبناء عمومته، أما ما يقال بوجود ابن له فهو لم يثبت في المحكمة، وفي النهاية آلت الممتلكات إلى الورثة الذين بحثوا عن الذهب والأموال، أما باقي الأشياء فكانت عبارة عن مخزن كبير وأرشيف ممتد ودواليب وأرفف بها دروعه وتكريماته وأرشيف الأفلام التي أنتجتها وأرشيف صوره وكل ذلك تم بيعه، وأنا اشتريت هذه الأشياء ونشرت موضوعات عن كل هذه الأشياء وفوجئت بوجود اهتمام غير عادي من الجمهور العربي".