محافظ القليوبية يجتمع برئيس هيئة السكة الحديد لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة 

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها بالتعاون والتنسيق مع هيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للأراضي المملوكة للهيئة في نطاق المحافظة، فضلا عن التنسيق لبدء تطوير مبنى محطة قطار مدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد داخل المدينة واستغلاله في رسم جداريات حضارية تعطي شكلا حضاريا أو وضع إعلانات تجارية ليتناسب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة بنها عاصمة المحافظة.



في بداية الاجتماع أعرب محافظ القليوبية عن خالص تقديره وشكره لهيئة السكة الحديد وما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات مرحبا بالتعاون بين المحافظة وهيئة السكة في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بعدد من قطع الأراضي ذات المواقع المتميزة بمدينة بنها، ومن بينها استغلال قطعة أرض الكائنة بغرب نفق شعراوي بمدينة بنها بمساحة 3700م2 تقريبا لتنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، بما من شأنه تحقيق أعلى عائد من تلك المساحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما سيتم التطوير الحضري للمنطقة بالإضافة إلى فتح ممر للقطاع (أ) من ممشى أهل مصر الملاصق لتلك المساحة من الجهة القبلية بما من شأنه تعزيز كفاءة الممشى وتحقيق التكامل بين هذا الجزء وباقي مراحل مشروع الممشى بالإضافة إلى تنفيذ مشروع استثماري على مساحة 582.75 م2 تقريبًا أمام المساحة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بشارع الجيش بميدان كاميليا بمدينة بنها.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ضرورة البدء في إعادة تاهيل مبنى محطة القطار بمدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد واستغلال السور في إنشاء ورسم جداريات ورسومات بشكل حضاري لتتماشى مع أعمال التطوير التي تتم بمدينة بنها، مشيرا أن المحافظة على استعداد تام لتقديم أوجه الدعم للانتهاء من المشروع بالكامل.