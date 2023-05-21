محافظ القليوبية يتابع مشروعات بنها وشبرا الخيمة 

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات لتسليمها في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد.



وتفقد محافظ القليوبية، ما جرى إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال بها كما تفقد المحافظ أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

كما شددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد أيضا أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري للتيسير على المواطنين، ويتم التنفيذ من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتابع المحافظ الأعمال حيث جرى الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وإنشاء غرفة المحركات الأرضية موجها بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المُقبل، لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق وتم الانتهاء من تكسير السلالم الخرسانية الأربعة، وسيتم البدء في تركيب السلالم الكهربائية الأربعة ( 2 سلم صعود، 2 سلم نزول)، والتي ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير وخاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي.

في قطاع الطب البيطري تفقد "المحافظ" أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ،ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وأكد "الهجان" أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.