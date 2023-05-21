دونيتسك: تحرير مدينة أرتيومفسك (باخموت) له رمزية خاصة

الأحد 21/مايو/2023 - 09:23 ص

أكد القائم بأعمال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"، المعترف بها بشكل أحادي من موسكو، دينيس بوشيلين أن تحرير مدينة أرتيومفسك (باخموت) له رمزية خاصة بعد أن وصفها نظام كييف بأنها قلعة منيعة.

وقال بوشيلين في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " يوم 20 مايو أصبح بالفعل موعدا خاصا لروسيا لأن ماريوبول تحررت في نفس اليوم قبل عام".

وأشاد بوشيلين بالعمل الهائل الذي قام به جنود مجموعة "فاجنر" العسكرية في أرتيومفسك (باخموت) بعد سيطرتهم عليها بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الانخراط في عملية إعادة إعمار مدن جمهورية دونيتسك الشعبية التي دمرها النظام الأوكراني.