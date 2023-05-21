عاتبه بسبب السرعة الجنونية.. حبس 3 أشخاص بتهمة دهس مواطن بـ«أم صابر» في البحيرة

قررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، حبس تاجر ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شخص بسيارة ما أسفر عن مصرعه، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمين الأول والثاني في الدهس عقب معاتبة المجني عليه المتهم الثاني، لقيادته السيارة برعونة، بعد أن استعان المتهم الثاني بوالده وصديق والده، ودهسوا المجني عليه بذات السيارة، وذلك بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وشهدت قرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، أمس الأول الخميس حادثًا مؤسفا، حيث لقي شخص مصرعه دهسا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة نجل المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو.ا، جثة هامدة، جراء دهسه سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم عبادة.ح، مقيم بقرية أم صابر على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمرو.ا، مقيم قرية أم صابر التابعة لذات المركز، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة، التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة.

وسادت القرية حالة من الغضب بسبب الحادث، وأكد شهود العيان أن نجل المتهم تعود على قيادة السيارة برعونة وأن هذا تسبب في الكثير من المشاكل قبل ذلك،وأن المجني عليه عاتبه فقط على هذا السلوك فكان مصيره الدهس مطالبين بالقصاص من المتهمين.