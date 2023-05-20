لايبزيج يسقط بايرن ميونخ ويهدي بوروسيا دورتموند فرصة التتويج بالدوري الألماني

سقط فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام ضيفه لايبزيج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الألماني.

قدم لايبزيج، هدية ثمينة لنظيره بوروسيا دورتموند، للتتويج بلقب البوندسليجا خلال الموسم الجاري 2022-2023.

تقدم البايرن في الدقيقة 25 بهدف عن طريق سيرجي جنابري، لكن فريق الضيوف استطاع تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 64، وكريستوفو نكونكو ودومينيك سوزبوسلاي في الدقيقتين 76 و86 من ركلتي جزاء.

انتصار لايبزيج وصل به إلى النقطة 63، معززًا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 68 نقطة على الصدارة، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ومنح لايبزيج، بوروسيا دورتموند فرصة ثمينة لحصد لقب الدوري الألماني، حيث يكفيه الفوز غدًا على أوجسبورج، للانقضاض على الصدارة قبل جولة واحدة على النهاية، في ظل تأخره حتى الآن بفارق نقطة وحيدة.