رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه

توج فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023 بشكل رسمي، بعد خسارة نظيره أرسنال من نوتنجهام فورست بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج.

وبخسارة أرسنال من نونتجهام فورست، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

سجل تايو أونيي، هدف اللقاء الوحيد بعدما انفرد بالمرمى مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي الجانرز في الدقيقة 19، ليقود نوتنجهام للفوز وضمان بقاؤه بالبريميرليج بعدما كان يصارع على الهروب من دائرة الهبوط.

ضمن نوتنجهام البقاء في الدوري الإنجليزي رسميًا، بالوصول للنقطة 37 في المركز السادس عشر، ليبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 6 نقاط.

بهذه النتيجة، توقف رصيد أرسنال عند النقطة 81 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.