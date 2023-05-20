الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص تعرض لصعق كهربائي بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شخص بصعق كهربائي

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن حالته الصحية لسؤاله حول الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من طوارئ الصحة مفاده تعرض شخص لصعق كهربائي بشارع الأخبار بجوار الإدارة التعليمية المجاورة التاسعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

بالفحص تبين تعرض أحد الأشخاص لصعق كهربائي جرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.