الجيش اللبناني: القبض على قائد بتنظيم القاعدة الإرهابي في دير عمار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش اللبناني، أعلن أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات ألقت القبض على قائد بتنظيم القاعدة الإرهابي في بلدة دير عمار، بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستخباراتية على مدى سنوات.

وأشار بيان صادر عن الجيش اللبناني إلى أن الموقوف يعد أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، واضطلع بدور ريادي لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

وقال البيان: "كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام 2007 بعد معركة نهر البارد، ليعود ويؤدي دورًا حساسًا بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان"

وأشار إلى أن المتهم عمل على إيواء أحد أخطر قادة المجموعات الأرهابية بعد معركة طرابلس في العام 2014 حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين

وأضاف بيان الجيش اللبناني : "ما زال التحقيق مستمرًا مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".