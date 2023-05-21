سلطان عمان يزور القاهرة وسط اضطرابات تشعل الساحة العربية.. 64.6 % ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2022.. و744 شركة مصرية تستثمر في عمان.. وخبراء: هناك فرصة سانحة لتعزيز العلاقات

في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، يحل سلطان عُمان هيثم بن طارق، ضيفا على العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بعد أقل من عام واحد على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في يونيو الماضي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير منة قبل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات بين البلدين ومد جسور من التواصل والتعاون في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وتكتسب زيارة سلطان عمان للقاهرة أهمية بالغة، حيث تشهد الساحة العربية تحديات شديدة الخطورة، في ظل توتر الأوضاع في السودان واليمن وليبيا والتي كانت محور اهتمام القمة العربية التي اختتمت أعمالها يوم أمس الجمعة.

العلاقات بين مصر وسلطنة عمان

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أن السلطان العماني هيثم بن طارق سلطان عُمان سوف يجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر غدا الأحد، وجاء في بيان ديوان البلاط السُّلطاني، امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه جلالةُ سُلطان البلاد بزيارة رسميّة إلى مصر الشقيقة لمدى يومين ابتداءً من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري لعام 2023م.

وتابع البيان، سيتم خلال زيارة السلطان إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبّي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

وفد رفيع المستوى يرافق سلطان عمان للقاهرة

ويرافق السُّلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلًّا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان

وتسعى كل من مصر وعمان لتعزيز العلاقات الاعتقادية في أعقاب التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين على هامش الاحتفال بمرور 50 عامًا من العلاقات التاريخية، حيث وقعا 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات، خلال زيارة السيسي لمسقط.

وشملت الاتفاقات قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة وحماية البيئة ومحاربة الاحتكار والنقل البحري والموانئ، حيث تستهدف البلدان تعزيز الاستثمارات المشتركة، بعدما وقعت مسقط في نوفمبر 2022 مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور" السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار في تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 غيغاواط، وتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، ستكون حصة عمان 10% منها.

ويسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بنسبة 20% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 535.5 مليون دولار نهاية العام الماضي، و254.3 مليون دولار بنهاية 2020.

من ناحيته، أكد عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة لوكالة الأنباء العُمانية: "أن مؤشرات الاستثمار بين البلدين بدأت تتحسن، ومن الضروري أن يرقى التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية.

وقال السفير إن الزيارة الرسميّة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة بعد أقل من عام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في يونيو الماضي، تؤكد على اهتمام الحكومة العُمانية بمصر نظرًا لما تشهده العلاقة من تطوّر ونموّ مستمرّ.

تحسن مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وعمان

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان 202.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عُمان 869.3 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 487.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى عُمان خلال عام 2022

1. فواكه بقيمة 41.7 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 196 مليون دولار.

3. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17.7 مليون دولار.

4. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 12.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 11.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من عُمان خلال عام 2022

1. خامات معادن بقيمة 665.1 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56.7 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 56.5 مليون دولار.

4. أسماك بقيمة 29 مليون دولار.

5. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 0.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

744 شركة مصرية تستثمر في عمان

وبحسب بيانات مجلس رجال الأعمال العماني المصري، يونيو 2022، وصل عدد الشركات المصرية المستثمرة في عُمان إلى 744 شركة خلال 2020، وبرأس مال إجمالي يقدر بأكثر من 1.586 مليار دولار.

ويبذل البلدان جهودًا حثيثة ومستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويزيد التجارة البينية، كما يعمل مجلس رجال الأعمال العُماني المصري على استشراف فرص التعاون المُتاحة في مجالات السياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات.

وفي هذا الشأن يؤكد خبراء الاقتصاد أن مصر وسلطنة عمان أمام فرصة سانحة لتعزيز العلاقات وتنمية الاستثمارات المشتركة بينهما، حيث أكد الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إن زيارة سلطان عمان إلى القاهرة غاية في الأهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تكتسب أهمية أيضا على الصعيد السياسي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات تليفزيونية، إن سلطنة عمان عازمة على زيادة استثماراتها المباشرة في مصر، بالإضافة إلى الدور الكبير لسلطنة عمان في المساعدة على ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية في مصر.

أما الدكتور عبد الرحمن طه، الباحث الاقتصادي، فقال إن مصر تحتاج إلى الاستفادة من القدرات والخبرات التي حققتها سلطنة عمان في الآونة الأخيرة وبخاصة في مجال بحوث الفضاء، والرقمنة والتكنولوجيا الدقيقة.

وأضاف الباحث الاقتصادي، عن سلطنة عمان تركز اهتمامها على غزو الفضاء من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية، فقبل ساعات وقعت جامعة السلطان قابوس اليوم مع شركة ستارفيجن الصينية للأقمار الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اتفاق من شأنه تأهيل السلطنة لإطلاق أول نموذج عماني للذكاء الاصطناعي الي الفضاء وذلك من خلال نقل وتوكين التقنيات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لسلطنة عمان.