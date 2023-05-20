أوكرانيا: نبحث تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي في رامشتاين الأسبوع المقبل

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه ستتم مناقشة تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي الأوكراني في اجتماع تنسيق رامشتاين القادم الأسبوع المقبل.

وقال ريزنيكوف - في منشور على فيسبوك نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) اليوم السبت - "يظل تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي على رأس أولوياتنا.. فالنظم الأرضية - من منظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى البطاريات القوية - والصواريخ الموجهة دائمًا ما تكون موضع تركيزنا. وسنتحدث عن هذا، على وجه الخصوص، مع الزملاء في الاجتماع القادم بتنسيق رامشتاين الأسبوع المقبل".

وأكد أن القرارات التي يتخذها الشركاء بخصوص الطائرات هي مرحلة مهمة ولكنها ليست نهاية الطريق.

وشدد ريزنيكوف: "سيستغرق الأمر وقتًا وموارد وكثيرًا من العمالة الماهرة حتى تصبح سمائنا أكثر أمانًا. نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر".

وشكر ريزنيكوف حلفاءه على قرار تشكيل تحالف الطائرات لتزويد أوكرانيا بالطائرات اللازمة للدفاع عن نفسها.

يذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق من اليوم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16.