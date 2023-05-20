نقيب المحامين يصدر قرارًا لإدارة التحصيل بشأن رسوم القيد

أصدر الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بالتنبيه على إدارة التحصيل بعدم قبول أي رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد (الجدول العام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها، وجاء نص القرار كالآتي:



بعد الاطلاع على قانون المحاماة

تقرر الآتي:

ينبه على إدارة التحصيل بعدم قبول أية رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد (الجدول العام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها.