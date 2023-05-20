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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المحامين يصدر قرارًا لإدارة التحصيل بشأن رسوم القيد

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أصدر الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،  قرارًا بالتنبيه على إدارة التحصيل بعدم قبول أي رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد (الجدول العام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها،  وجاء نص القرار كالآتي:


بعد الاطلاع على قانون المحاماة
تقرر الآتي:

ينبه على إدارة التحصيل بعدم قبول أية رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد (الجدول العام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها.

نقابة المحامين إدارة التحصيل رسوم القيد