مجموعة "فاجنر" الروسية تعلن السيطرة على باخموت بالكامل.. وكييف تنفي

أعلن يفجيني بريجوزين قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، اليوم السبت، السيطرة على باخموت شرقي أوكرانيا بالكامل، فيما قالت القوات الأوكرانية أن القتال في المدينة لا يزال مستمرا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة هذا في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاجنر".

وتابع بريجوزين أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت في 25 من الشهر الحالي، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي.

في حين، قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي إن "القتال لا يزال مستمرا ومركزه في باخموت".

ولفت تشريفاتي إلى أن "باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي ومجموعة فاجنر. يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وأيضا بعض الوحدات الخاصة".

ووفق تشريفاتي، فقد الجيش الروسي 92 قتيلا و156 مصابا في باخموت خلال يوم واحد.

وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أواخر فبراير 2022.