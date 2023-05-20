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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتلقى تقريرًا عن سير أعمال امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهاده
امتحانات الشهاده الاعداديه بالمنوفية
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تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
و أدى اليوم السبت الموافق 20 مايو، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بنسبة حضور 99،9 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة.
هذا وقد رصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود عجز وغياب 2 ملاحظين بلجنة طنبدي أ وعلي الفور تم استبدالهم بملاحظين آخرين وإلغاء ندب الملاحظين المخالفين وتحويلهم للتحقيق بمعرفة إدارة شبين الكوم التعليمية، كما تم ضبط هاتف محمول بحيازة طالب بلجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

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