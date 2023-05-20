روسيا: سنأخذ في الحسبان خطط الغرب لإرسال طائرات (إف -16) لأوكرانيا

السبت 20/مايو/2023 - 03:14 م

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم /السبت/، إن موسكو ستأخذ في الحسبان خطط الغرب لإرسال طائرات (إف -16) إلى كييف.

وقال جروشكو - لوكالة أنباء (تاس) الروسية، ردا على التعليق على الإمدادات المحتملة من طائرات (F-16) إلى أوكرانيا - إنه "يمكننا أن نرى أن الدول الغربية مستمرة في التمسك بسيناريو التصعيد الذي يحمل مخاطر جسيمة بالنسبة لها.. على أي حال، سنأخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الخطط، لدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا".

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون إرسال طائرات (إف -16) إلى أوكرانيا، كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما أن واشنطن ستدعم الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات (إف -16).

من جانبه، قال رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي الذي طلب طائرات مقاتلة منذ أشهر، إن القرار "سيعزز قدرات الجيش الأوكراني في السماء"، ولأن الولايات المتحدة يجب أن توافق قانونًا على إعادة تصدير معداتها التي يشتريها الحلفاء، يعني هذا القرار الأمريكي أن الدول الأخرى التي تمتلك طائرات (إف-16) يمكنها تزويد أوكرانيا بها كذلك.

