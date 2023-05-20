الأربعاء.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسته بعد 48 ساعة من زفافهما بطنطا

حددت محكمة جنايات طنطا، الأربعاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الحالي، لبدء جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسه بقرية نفيا مركز طنطا في عيد الفطر الماضي، بعد 48 ساعة فقط على زفافهما، إثر نشوب خلاف بينهما.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى "آية . ح .ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.