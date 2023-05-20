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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسائق توك توك أصيب بطعنات في عين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق توك توك أصيب بطعنات من سلاح أبيض بسبب خلاف على ركن المركبة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات
تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.
وبالانتقال وسؤاله اتهم كلا من (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة " التوك توك" خاصته أمام محل المشكو في حقهما وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاستعلام عن الحالة الصحية سائق توك توك أصيب بطعنات عين شمس