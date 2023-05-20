السيطرة على حريق أعلى سطح عقار أمام كلية التربية الرياضية بالعمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب أعلي سطح عقار بعمارة كنتاكي أمام كلية التربية الرياضية من شارع ناصر الثورة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بعمارة كنتاكي أمام كلية التربية الرياضية من شارع ناصر الثورة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.