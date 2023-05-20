زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة "رومبلون" الفلبينية

السبت 20/مايو/2023 - 11:49 ص

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، محافظة "رومبلون" الفلبينية؛ ما تسبب في وقوع خسائر بعدد من المباني والجسور.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم السبت، أن خمس هزات ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال، مضيفة أنه تم تعليق العمل بأحد المراكز التجارية بسبب الهزات القوية، فيما تضررت أبنية تعليمية عديدة.

ولم ترد تقارير حتى الآن تفيد بحدوث أي وفيات أو إصابات بين الأفراد.

